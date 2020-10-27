الأهلي يسجل 21 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد بعد مواجهة طلائع الجيش

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي قيد 21 لاعبًا في قائمة الفريق الجديدة بشكل مبدئي.

وكشفت مصادر خاصة أن مباراة طلائع الجيش المقبلة تعد ختام الموسم الرياضي وبالتالي لابد من قيد اللاعبين من جديد حتي يتمكنوا من المشاركة في مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السادس من نوفمبر.

وحسب مصادر خاصة فأن القائمة التي سيقوم الأهلي بتسجيل 21 لاعبًا هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وياسر أبراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وجونيور أجايي وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا ومروان محسن واليو بادجي وصالح جمعة وحسين الشحات فيما سيتبقي موقف جيرالدو عالقًا حتي اللحظات الأخيرة من المباراة ومدي حاجه الجهاز الفني له من عدمه خاصة أنه مرشح بقوة للرحيل بعد التعاقد مع المغربي بدر بانون.

ويجب علي الإدارة الحمراء قيد اللاعبين من جديد عقب مباراة طلائع الجيش بعد فتح باب القيد الجديد ، وأتفقت الإدارة الحمراء علي تأجيل قيد سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محود ومحمود متولي بسبب إصابتهم الطويلة