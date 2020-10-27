رئيس الاتحاد الدولي: السلطنة ساهمت في الرقي برياضة التقاط الأوتاد دوليا من خلال استضافتها المقر

الاحتفال باليوم العالمي لالتقاط الأوتاد

احتفل الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد باليوم العالمي لرياضة التقاط الأوتاد والذي يصادف السابع والعشرين من اكتوبر من كل عام وأقيم الاحتفال عبر الاتصال المرئي وبدأ بكلمة لمحمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد قال فيها بداية يسعدني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي وعشاق ومحبي رياضة التقاط الأوتاد بمناسبة اليوم العالمي لرياضة التقاط الأوتاد والذي نحتفل به للمرة الأولى هذا العام مثمنا جهود المخلصين في سبيل الارتقاء بهذه الرياضة والتي أثمرت منجزات عديدة طوال السنوات الماضية منذ اشهار الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد في السابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 2013 الذي اتخذ من السلطنة مقرا له وهي فرصة طيبة بأن نزجي وافر شكرنا الى سلطنة عمان على اسهاماتها الكبيرة في دعم مسيرة الاتحاد والشكر كذلك الى جميع الدول الأعضاء على اسهاماتها بالرقي بهذه الرياضة واستضافتها لبطولات وفعاليات وبرامج الاتحاد المختلفة وأضاف الفيروز الجهود التي نبذلها تكللت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالنجاح وتحقيق الأهداف التي رسمناها في سبيل دعم وانتشار رياضة التقاط الأوتاد في مختلف قارات العالم لتتبوأ هذه الرياضة مكانة كبيرة وبارزة ولتشهد ممارسة من مختلف فئات المجتمع وأصبحت من الرياضات التي تستقطب الجمهور مما ضاعف من سعينا وبذلنا للرقي بها وببطولاتها المختلفة وكذلك تطوير قدرات ممارسيها والمنتسبين لها مع مواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم .

وبهدف الارتقاء برياضة التقاط الأوتاد وبث روح الفخر والاعتزاز لممارسيها والمنتسبين لها وبعد توصيات مجلس ادارة الاتحاد ومباركة الجمعية العمومية اعتمد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد يوم 27 اكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمي لرياضة التقاط الأوتاد.و دشن الاتحاد أول مسابقة مرئية على صفحته الرسمية (فيس بوك وتويتر وانستجرام) بمناسبة هذا اليوم وشهدت مشاركة جيدة ونتقدم بجزيل الشكر على المشرفين والقائمين على هذه المسابقة ونسأل الله تعالى أن ينجلي فيروس كورونا كوفيد 19 من جميع دول العالم لنعود لممارسة رياضتنا وفق البرامج المعدة في هذه الشأن. آملين من الأخوة أعضاء مجلس الادارة والأخوة أعضاء الجمعية العمومية وجميع الأعضاء مواصلة العطاء في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد المتجددة وفق الخطط والبرامج التي قمنا باعدادها لتحقيق ما نصبوا اليه رفعة لشأن هذه الرياضة العريقة سائلين المولى العلي القدير أن يوفقنا ويسدد على طريق الخير خطانا.

الاعلان عن الفائزين في المسابقة

دشن الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد مسابقة مرئية على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي وشكل لجنة للاشراف عليها برئاسة هيثم بن محمد بن جواد اللواتي أمين عام الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ورأفت البلة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد نائبا لرئيس اللجنة وعضوية سارة المصري رئيسة الاتحاد الكندي لالتقاط الأوتاد وخالد بن نصيب القريني القائم بأعمال رئيس قسم الشؤون الادارية بالاتحاد وعكفت اللجنة على متابعة وتقييم جميع الأعمال المرسلة على صفحة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد على شبكة التواصل الاجتماعي وتمثلت المسابقة في قسمها الأول في إرسال مقطع فيديو أو صورة حديثة لرياضة التقاط الأوتاد يتوافق مع المعايير الدولية لسلامة الخيول والمتسابقين والقسم الثاني من المسابقة توثيقي ويشمل الرياضة قبل اشهار الاتحاد بتاريخ 27 اكتوبر 2013 ولقت المسابقة تفاعلا جيدا خاصة من محبي هذه الرياضة وازداد عدد المتابعين لصفحة الاتحاد على شبكة التواصل الاجتماعي وقام هيثم بن محمد بن جواد اللواتي الأمين العام للاتحاد رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة باعلان الفائزين في المسابقة، حيث فازت بالمركز الأول في المسابقة بالانستجرام شوريا جين من الهند وفاز بالمركز الثاني سلطان بهادر عزيز من باكستان وفازت بالمركز الثالث فهيمة حسين من البحرين وفازت بالمركز الرابع فرح حسن من مصر وفازت بالمركز الخامس دينا عاشور من مصر وفازت بالمركز السادس ريان رجب من مصر وفي المسابقة الوثائقية على الفيس بوك فاز بالمركز الأول مبشر من باكستان وفاز بالمركز الثاني بول براون من بريطانيا وفازت بالمركز الثالث دالين باكسا من جنوب أفريقيا

وفي المسابقة العامة على الفيس بوك فازبالمركز الأول بهلول سمير من مصر وفازت بالمركز الثاني ياسمين وليد من مصر وفازت بالمركز الثالث رنا ضياء من مصر