قراءة في دوري الدرجة الأولى: الاتحاد يقبض على صدارة المجموعة الأولى وبدية يقترب من التأهل في المجموعة الثانية

في الرياضة 27 أكتوبر,2020

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

اقترب قطار دوري الدرجة الأولى من خط النهاية بعد تخطيه محطته قبل الأخيرة بـ 6 لقاءات في المجموعتين الأولى والثانية، حيث شهدت المباريات المزيد من الإثارة في أحداثها ونتائجها وأبقت حظوظ التأهل قائمة لفرق المقدمة حتى آخر لحظة من مساء الجمعة والتي ستزيح الستار عن الفرق الأربعة صاحبة الصدارة .. الفريقين الواصلين مباشرة لدوري عمانتل والفريقين صاحبي المركز الثاني في كل مجموعة واللذين سيتنافسان على البطاقة الثالثة .

المجموعة الأولى

أحكم الاتحاد السيطرة على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة بعد تعادله مع الخابورة بدون أهداف على ملعب المجمع الرياضي بصحار ورغم الفرص التي أتيحت لعبدالمجيد سعيد ورفاقه إلا أن الحارس أحمد غروب وسجاد اللواتيا وقفا سدا منيعا وأبطلا كل الهجمات الاتحادية التي لو استغلت بالشكل الصحيح لكان الاتحاد اليوم في دوري عمانتل كأول المتأهلين وبنقطة التعادل عاد الخابورة إلى مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط ، وعلى ملعبه بمجمع صلالة فوت صلالة الفرصة على نفسه بتصدر المجموعة عندما خسر أمام ضيفه عبري بهدف وحيد أحرزه المدافع طارق مخلف بالخطأ في مرماه ليتذوق عبري الفوز لأول مرة في المرحلة الثانية بعد 7 تعادلات وخسارة بقرار لجنة الانضباط ويغادر قاع الترتيب برصيد 9 نقاط بانتصار يرفع المعنويات قبل لقاء الجولة الأخيرة وقبل إياب نصف نهائي بطولة الكأس ،وخسر صور على ملعبه وبين جماهيره بهدف أحرزه المهاجم أرنست للشباب الذي استفاد من النقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 12 نقطة متساويا مع الفريق الصوراوي على أمل المواصلة والعودة من جديد وخطف إحدى بطاقات التأهل .. في الجولة الأخيرة ستتجه الأنظار إلى مواجهة الاتحاد وصلالة في القمة التي تجمع الفريقين على مجمع صلالة وعلى كل فريق أن يخدم نفسه بنفسه ولا ينتظر نتائج الآخرين وصور سيحل ضيفا على عبري والشباب يستضيف الخابورة وحسابات التأهل في هذه المجموعة ما زالت قائمة لفرق الاتحاد بـ 14 نقطة وصلالة والشباب وصور بـ 12 نقطة .

المجموعة الثانية

تنازل المصنعة عن الصدارة عندما خسر بهدف مدافعه مهدي المشيفري أمام بدية الذي اقترب من التأهل وحصل على 3 نقاط ثمينة وضعته في المركز الأول ، وخيم التعادل 2/2على لقاء نزوى وسمائل ليتقاسما نقاط المباراة التي جرت أحداثها على ملعب المجمع الرياضي بنزوى ورغم تقدم سمائل مرتين عن طريق المحترف موجو إلا أن سيسيه عادل النتيجة لنزوى في المرة الأولى والحسن موترولاالذي سجل هدف التعادل الثاني ، وهز بوشر شباك المضيبي برباعية جميلة تناوب على تسجيلها عرفان السالمي(هدفين) ومعاذ الجهضمي وعدنان الرقادي .. لقاءات الجولة الأخيرة ستكون مليئة بالإثارة والقوة عندما يلاقي بدية ضيفه نزوى وبوشر يواجه المصنعة في لقاءين حاسمين للتأهل أما سمائل فعينه الأولى على نقاط المضيبي الثلاث والثانية تراقب نتائج المباريات الأخرى .. يتصدر بدية الترتيب العام للمجموعة بـ 15 نقطة وفي المركز الثاني يأتي بوشر ونزوى بـ 14 نقطة والمصنعة ثالثا بـ 13 نقطة وسمائل بـ 12 نقطة .