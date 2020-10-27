جماهير الزمالك تطالب بعودة دونجا للفريق .. شاهد

طالبت جماهير الزمالك بعودة محمود دونجا لاعب وسط فريق الإسماعيلي إلى الفريق الأبيض في الموسم الجديد بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت مطالبة جماهير الزمالك بعودة دونجا عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت الجماهير إدارة النادي بضرورة استعادة اللاعب من صفوف الإسماعيلي.

وكان دونجا لاعبا في صفوف القلعة البيضاء قبل الانتقال للدراويش الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل أن يتم بيعه نهائيا للإسماعيلي في بداية الموسم الحالي.