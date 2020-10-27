خاص | الرجاء يكشف موعد وصوله للقاهرة لملاقاة الزمالك.. ونتيجة المسحة خلال ساعات

أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي بإسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي أن الفريق سيصل القاهرة عصر غد مشيرًا إلى ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجريت على اللاعبين خلال ساعات.

وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " لقد قمنا بعمل مسحة على اللاعبين المصابين بقيروس كورونا وستظهر النتيجة خلال ساعات ".

وتابع : " هناك لاعبين أصبحوا في حالة أحسن وننتظر النتيجة للإعلان عن قائمة الفريق ".

وعن موعد الوصول للقاهرة لملاقاة نادي الزمالك قال : " سنصل عصر غد وجاهزون للمواجهة ". ويحل نادي الرجاء البيضاوي المغربي ضيفًا على نادي الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، على إستاد القاهرة.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف نظيف ، أحرزه أشرف بن شرقي في لقاء الذهاب.