وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " لقد قمنا بعمل مسحة على اللاعبين المصابين بقيروس كورونا وستظهر النتيجة خلال ساعات ".
وتابع : " هناك لاعبين أصبحوا في حالة أحسن وننتظر النتيجة للإعلان عن قائمة الفريق ".
وعن موعد الوصول للقاهرة لملاقاة نادي الزمالك قال : " سنصل عصر غد وجاهزون للمواجهة ". ويحل نادي الرجاء البيضاوي المغربي ضيفًا على نادي الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، على إستاد القاهرة.
الجدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف نظيف ، أحرزه أشرف بن شرقي في لقاء الذهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص | الرجاء يكشف موعد وصوله للقاهرة لملاقاة الزمالك.. ونتيجة المسحة خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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