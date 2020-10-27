على عكاز.. أول ظهور لـ عمر جابر بعد إصابته بشرخ في شظية القدم

شارك عمر جابر لاعب فريق نادي بيراميدز صورة جديده له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد تعرضة للإصابة.

وظهر عمر جابر وهو يمشي على عكاز بعد إصابته بشرح في شظية القدم بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي.

وتعرض عمر جابر مدافع فريق نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لشرخ في شظية القدم، بعدما خرج مصابا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخرج عمر جابر مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تعرضه لتدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم، قبل أن يراجعه حكم الفار ويؤكد ضرورة طرده من اللقاء.

وأكد الجهاز الطبي أنه تم وضع قدم عمر جابر في جبيرة بسبب شرخ في شظية القدم، على أن يخضع لأشعة في القاهرة بعد عودة البعثة للقاهرة