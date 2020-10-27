أيمن أشرف ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد خضع لبرنامج استشفائي أمس، وقام بأداء تدريبات منفردة، فيما شارك اليوم في المران الجماعي الذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة طلائع الجيش في الدوري ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم ٦ نوفمبر المقبل.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ مران الفريق بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيماني، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيماني على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.

وخاض رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل مران الحراس على التصويب من زوايا مختلفة واستخدام الحواجز للتركيز على الجانب البدني.

وواصل علي معلول ومروان محسن ومجدي أفشة، ثلاثي الفريق تنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية لتجهيزهم للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

وخاض معلول ومحسن وأفشة جلسة في الجيم، ثم خاضوا مرانًا منفردًا على ملعب التتش، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الثلاثي قد اشتكى من إصابات عضلية، وفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منحهم الوقت الكافي للتعافي قبل العودة للمشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.