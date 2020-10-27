ترقب فى الزمالك لقرار وزير الرياضة بشأن توقيعات الرئيس أو المدير التنفيذى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترقب مسئولي القلعة البيضاء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بتقرير اللجنة المشكلة من جانب الوزارة لمراقبة كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي الأبيض وعدد من الأندية واللجنة الأوليبمية المصرية والاتحادات

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن المنوط بالتوقيع على كافة قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء، رئيس مجلس إدارة النادي، أو المدير التنفيذي للقلعة البيضاء.

وشدد المصدر قائلًا أن لائحة الزمالك الأخيرة التي تم تعديلها في عام ٢٠١٨، تضمنت اقتصار التوقيع على قرارات مجلس الإدارة على رئيس النادي أو المدير التنفيذي وهذا دون العودة إلى أي من أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض أو نائب الرئيس.

وكان علاء مقلد قد تولى منصب المدير التنفيذي للزمالك، ثم تولى محمد سويلم المنصب.

وهذا قبل أن يعود مقلد لتولي نفس المنصب وذلك منذ فترة تعديل اللائحة وحتى الآن.