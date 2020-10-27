الاتحاد الآسيوي للسلة يرشح البلوشي لإدارة المباريات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا

مسقط – العمانية: رشح الاتحاد الآسيوي لكرة السلة الحكم الدولي العماني أحمد بن درويس البلوشي للمشاركة في إدارة مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ٢٠٢١ بالدوحة التي ستقام خلال الفترة من ٢٧ نوفمبر وحتى أول ديسمبر القادمين.

ويعد الدولي أحمد بن درويش البلوشي ضمن حكام النخبة في آسيا، حيث شارك في إدارة عدد من البطولات أهمها تحكيم الجولة الثانية بين منتخبي العراق وقطر، ومباراة القمة بين المنتخبين الإيراني والعراقي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، كما شارك في تحكيم أولمبياد ريو 2016 ونهائي كاس آسيا للأندية بالصين، وإدارة وتحكيم التصفيات النهائية لبطولة دبي الدولية التاسعة والعشرين لكرة السلة، إلى جانب إدارة وتحكيم عدد من المباريات النهائية في عدد من دوريات دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدوريات العربية والمحلية.

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