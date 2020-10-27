تدريبات استشفائية للاعبى الزمالك استعدادا للرجاء فى أبطال افريقيا

انطلقت منذ قليل التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

واستأنف الفريق تدريباته مباشرة اليوم عقب مواجهة الإسماعيلي أمس بختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت التدريبات خوض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مواجهة الإسماعيلي، بعض تدريبات الاستشفاء تحت قيادة جوزيه بيدرو مسؤول الأحمال بالفريق بصالة الجيمانزيوم.

حرص جوزيه بيدرو مسؤول الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عمل فقرة بدنية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، وذلك من أجل الحفاظ على المعدل البدني للاعبين قبل المواجهات المقبلة.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بعمل فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهد الجزء الأول من التدريب التركيز على اللعب السريع من لمسة واحدة، بالإضافة إلى سرعة رد الفعل في التعامل مع الضغط القوي للمنافس.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة أخرى بالتدريب على التسديد من مسافات مختلفة، من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.