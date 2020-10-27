في عيد ميلاده الـ 28.. ستفيان شعراوي.. حكاية فرعون ضل الطريق

ستيفان كريم الشعراوي هو لاعب مصري الإصل إيطالي الجنسية، ظهرت موهبته مبكرا، إلا أنه لم يستغلها بالشكل الأمثل، لينتهي به المطاف حاليا بالدوري الصيني.

ويحتفل ستفيان الشعرواي اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الثامن والعشرين، حيث ولد في 27 أغسطس عام 1992، ويطلق عليه الفرعون لأنه من أب مصري وأم إيطالية.

مسيرة ستفيان شعراوي:

بدأ ستيفان شعراوي مسيرته مع نادي جنوى الإيطالي وفي في سن الـ 14 عاما.

في 21 ديسمير 2008 ظهر ستيفان شعراوي في مع جنوى في الدوري الإيطالي لأول مرة و هو بسن الـ 16 عاما، ليصبح ثامن أصغر لاعب يشارك في الكالتشيو.

انضم ستفيان شعراوي إلى بادوفا في 2010 لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة بصفة أساسية وحصل على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية عام 2011.

في 25 يونيو 2011 انضم ستيفان شعراوي إلى ميلان عام 2011،مقابل 20 مليون يورو.

لعب ستيفان شعراوي 4 مواسم بقميص ميلان، شارك خلالهما في 105 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهما 27 هدفا وصنع 13 آخرين.

انضم الشعراوي بعد ذلك إلى موناكو موسم 2015 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وشارك في 24 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

انتقل ستفيان بعد ذلك إلى روما على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ايضا على سبيل الإعارة، وشارك في 18 مباراة سجل خلالهما 8 أهداف وصنع هدفين.

قرر روما شراء عقد ستفيان شعراوي من ميلان ليشارك بعدها اللاعب في 121 مباراة، سجل خلالهما 33 هدفا وصنع 23 هدفا.

شكل ستفيان شعراوي ثنائية مميزة في روما مع النجم المصري محمد صلاح موسم 2016 - 2017.

فضل الشعراوي الانضمام إلى الدوري الصيني الموسم الماضي بسبب الإغراءات المادضية حيث انتقل إلى شانجهاس شينهوا.

أما على الصعيد الدولي فقد عرض هاني رمزي على اللاعب الانضمام إلى المنتخب الأولمبي وهو في سن صغير، إلا أن اللاعب فضل اللعب لمنتخب إيطاليا.

ستفيان شعراوي لم يترك حتى الآن بصمة تحسب له مع منتخب إيطاليا حتى الآن.

قد تتفوق إمكانيات شعراوي الفنية على زميله السابق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الحالي، لكنه لا يمتلك عقيلة " مو" التي تساعده لاستغلال موهبته بالشكل الأمثل.