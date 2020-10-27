سموحة يبحث عن مهاجم محلي لتعويض عودة صلاح محسن للأهلي

بدأ مسئولو سموحة برئاسة المندس محمد فرج عامر رحلة البحث عن مهاجم محلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد التأكد من عودة صلاح محسن لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ويأمل فرج عامر في تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي من أجل المنافسة على كافة البطولات واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على عودة صلاح محسن ، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل

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وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة أن مجلس إدارة النادي الأهلي أبلغ مسئولي نادي سموحةبإنهاء إعارة ثنائي الفريق " ناصر ماهر وصلاح محسن "، نظرا لاحتياجات الفريق إلي خدماتهم بداية من الموسم المقبل ووفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة موسيماني .

وأكد أن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة كان يرغب في تواجد ثنائي الفريق نظرا لإمكانيتهم الفنية داخل الملعب .