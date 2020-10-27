سموحة يترقب موقف ريان مع الأهلي تمهيدا لضمه

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبته في الحصول على خدمات آحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة.
ويأمل نادي سموحة في الحصول على خدمات آحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة في حالة عدم احتياج الجهاز الفني للقلعة الحمراء لخدمات اللاعب خلال الموسم القبل.
وينتظر سموحة موقف النادي الأهلي من عودة أحمد ياسر ريان خلال الفترة الحالية أو تجديد إعارته من جديد.
وأبدى أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق ارتياحه الكبير لاتمام المهندس فرج عامر رئيس النادى إجراءات التعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر والسودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن والذى سيكون له مستقبل كبير مع الفريق فى ظل إمكانياته الفنية العالية.
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