قبل التصعيد للفيفا.. بنى سويف يخاطب اتحاد الكرة لإقامة مباراة فاصلة مع البنك الأهلي

قال المهندس محمد الواضح المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف بأن نادي بنى سويف خاطب إتحاد الكرة لإجراء مباراة فاصلة علي الصعود للدورى الممتاز .

وأشار "الواضح " الى إن هناك خرق للائحة دورى القسم الثانى بإلغاء الهبوط ،وهي نفس اللائحة التى منحت فريق البنك الأهلي الأحقية في الصعود للدورى الممتاز بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين .

وأكد "الواضح " أن مسئولي مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قد قررت إرسال خطابا رسميا لإتحاد الكرة للمطالبة بمباراة فاصلة أو الإستناد لفارق الأهداف بين الفريقين .

وأختتم المشرف علي الفريق حديثه بأننا حال لم نحصل علي حقنا سنصعد للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،لضمان أحقيتنا بالصعود للدورى الممتاز