خالد مرتجي يزور مانويل جوزيه في منزله بالبرتغال | صورة

استقبل البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق لفريق الكرة بالنادى الأهلى خالد مرتجى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى الحالى بمنزله بالبرتغال .
ونشر خالد مرتجى صورة تجمعه بالبرتغالى مانويل جوزيه بالبرتغال على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " قائلا: لما بنتقابل ونقعد مع بعض اوقات النصر والفرحة اللي دائمًا بنتسعيد ذكرياتها ربنا يديك الصحه ويجمعنا دائما علي خير يا من حفرت اسمك بحروف من دهب في قلوب الاهلويه ! Manuel Jose my friend my star and legend ".
ويرتبط خالد مرتجى بعلاقة قوية بالبرتغالى مانويل جوزيه خاصة أنه كان أحد الاسباب وواحد من الذين ساهموا فى اتمام التعاقد معه لاول مرة فى 2001 واستمرت العلاقة بينهما حتى حضور جوزيه أكثر من مرة لتدريب الأهلى .
ويحرص دائما خالد مرتجى على التواصل مع البرتغالى والتشاور معه فى بعض الامور الفنية فى حالة الحاجة الى مشورته سواء فى استقدام بعض الاجهزة الفنية أو بعض اللاعبين نظرا لخبرة جوزيه الكبيرة .
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