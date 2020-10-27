فقرة خاصة بفرمان من موسيماني فى تدريبات الأهلي

وأجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» لتنفيذ الجانب الخططي بشكل عملي، والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين. وخاض رامي ربيعة، مدافع الفريق، تدريبات قوية ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.
وخاض ربيعة جلسة جيم، ثم خاض بعض الفقرات التأهيلية القوية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، لتجهيزه للمشاركة الجماعية. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد الأهلي «we السلام»، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.
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