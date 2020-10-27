خاص.. المقاولون العرب: شرف للكرة المصرية أن يكون نهائي دوري الأبطال مصريًا خالصًا

قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول، إن جميع الوسط الرياضي يجب أن يقف خلف فريق الكرة بنادى الزمالك الآن من أجل الوصول إلى المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا ، كما أنه شرف للكرة المصرية أن يكون النهائى مصريًا خالصًا بعد تأهل الأهلى إلى النهائي.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "المقاولون العرب أول من طلب تيسير الأمور الإدارية والفنية أمام الأندية الثلاثة ممثلى مصر فى البطولات الأفريقية من أجل حصد البطولة أو على الأقل تحقيق ، وما نشهده اليوم حدثا تاريخيا بوصول ثلاث فرق مصرية إلى تلك المرحلة من المنافسة فى البطولات الأفريقية.

وأضاف: ما حدث فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا هو ملحمة رائعة من الأهلى والزمالك بعد حصد الانتصارات فى الدار البيضاء، نثق فى اللاعبين المصريين لإكمال ذلك النجاح ونتمنى التوفيق للزمالك فى مباراته أمام الرجاء، كما يجب أن تكون تلك الإنجازات بداية جديدة للكرة المصرية ويجب نبذ التعصب بين الجماهير وخاصة من جانب الإعلام الرياضى.

وأتم: الفرق المصرية خاضت موسمًا استثنائيًا بسبب كورونا، ويجب أن نفخر بأنفسنا ودولتنا لأننا تخطينا هذه الأزمة بأقل الخسائر مقارنة بما يحدث فى الدول العظمى.