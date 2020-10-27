6 ناشئين فى مران الأهلي.. وفقرة خاصة من موسيمانى استعدادا للجيش

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بقيادة بيتسو موسيماني، قام بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وشارك الناشئون الستة في المران الجماعي للفريق وهم:

محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد ٢٠٠٠، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد ٢٠٠٠، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد ٩٩، وعبد الرحمن أشرف «مانو» ، لاعب وسط دفاعي، مواليد ٩٩، وأحمد سيد عبد النبي، ظهير أيمن، مواليد ٢٠٠٢، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعي، مواليد ٢٠٠١.

فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والحارس أحمد طارق.

وخصص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي، فقرة خاصة لتدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش. وأجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» لتنفيذ الجانب الخططي بشكل عملي، والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين.

وخاض رامي ربيعة، مدافع الفريق، تدريبات قوية ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض ربيعة جلسة جيم، ثم خاض بعض الفقرات التأهيلية القوية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي، لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد الأهلي «we السلام»، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.