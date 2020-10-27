تعرف على موقف الونش من مباراة الزمالك والرجاء

ويخوض الزمالك مواجهة الرجاء في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويأتي غياب اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالأمس في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف.
وأكد اللاعب أنه يعاني من رشح بالركبة واثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بجزع في أربطة الركبة.
وسيخضع الونش لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الونش أنه يأمل في التواجد في اللقاء المقبل ولكن في حالة عدم جاهزيته سيكون من الصعب المجازفة به.
وشدد اللاعب على ثقته في قدرات لاعبي الفريق في تحقيق الفوز على الرجاء في القاهرة والتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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