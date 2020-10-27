الرياضة

تعرف على موقف الونش من مباراة الزمالك والرجاء

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تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء.  

ويخوض الزمالك مواجهة الرجاء في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 ويأتي غياب اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالأمس في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف. 

 وأكد اللاعب أنه يعاني من رشح بالركبة واثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بجزع في أربطة الركبة. 

 وسيخضع الونش لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن.

 وأوضح الونش أنه يأمل في التواجد في اللقاء المقبل ولكن في حالة عدم جاهزيته سيكون من الصعب المجازفة به. 

 وشدد اللاعب على ثقته في قدرات لاعبي الفريق في تحقيق الفوز على الرجاء في القاهرة والتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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