باتشيكو يعقد جلسة خاصة مع ثنائي الزمالك

على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة سريعة مع محمد اوناجم وإسلام جابر لاعبي الزمالك وشهدت الجلسة منح أوناجم وجابر بعض التعليمات الفنية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة. حيث أكد باتشيكو للثنائي أهمية دورهما الفني في الملعب. ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.

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