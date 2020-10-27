زيزو يواصل التأهيل لتجهيزه لمباراة الزمالك والرجاء

واصل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة ، ثم خاض بعض التدريبات بالكرة تحت إشراف محمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي للفريق.

ويواصل زيزو برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق استعدادا للعودة إلى المشاركة في المواجهات المقبلة.

حرص جوزيه بيدرو مسؤول الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عمل فقرة بدنية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، وذلك من أجل الحفاظ على المعدل البدني للاعبين قبل المواجهات المقبلة.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بعمل فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهد الجزء الأول من التدريب التركيز على اللعب السريع من لمسة واحدة، بالإضافة إلى سرعة رد الفعل في التعامل مع الضغط القوي للمنافس.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة أخرى بالتدريب على التسديد من مسافات مختلفة، من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.