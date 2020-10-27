الهلال يتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين بعد فوزه على أبها

افتتح سالم الدوسري التسجيل لنادي الهلال في الدقيقة 29، قبل أن يؤكد الإيطالي سباستيان جيوفينكو تفوق فريقه وتأهله للنهائي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وينتظر نادي الهلال في المباراة النهائية، الفائز من مباراة فريقي أهلي جدة والنصر في دور نصف النهائي والتي تقام في الوقت الحالي.
وتوج نادي الهلال بطلًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان متفوقًا على نظيره نادي النصر، لكنه ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.
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