تعليق صادم من أحمد عيد عبد الملك بعد أنباء تفاوض الاتحاد السكندري مع النيجيري أحمد موسى

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على انباء دخول اللاعب النيجيري احمد موسي لاعب النصر السعودي في مفاوضات مع نادي الاتحاد السكندري.

وقال : ‏في اخبار بتقول ان النيجيري احمد موسي لاعب النصر السعودي في مفاوضات مع نادي الاتحاد السكندري مع كامل الاحترام لنادي الاتحاد اللاعب كان مرتبه ٨ مليون يورو في السنة يعني مفيش حد في تاريخ الدوريات الافريقية خد المبلغ ده !!يعني الي منزل الخبر يعقل كدة امال.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، نفى الدخول في مفاوضات مع الجابونى ماليك إيفونا، لاعب الأهلي السابق تمهيدًا لضمه خلال الموسم المقبل بعد نجاح الاتحاد فى التعاقد مع حسام عاشور فى صفقة انتقال حر.

وطالب محمد مصيلحي كافة الوسائل الإعلامية بتحري الدقة قبل الحديث عن صفقات نادي الاتحاد السكندري، مطالبا الجميع بعدم الزج باسم ناديه في مفاوضات مع عدد من اللاعبين .

ويسعي نادي الاتحاد السكندري الي تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وفقا للرؤية الفنية بقيادة حسام حسن.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر .

ووقع عاشور على عقود الانضمام للاتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى .

وقال حسام عاشور عقب توقيعه على العقود أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادى الإتحاد .