محاضرة بالفيديو فى المقاولون العرب لدراسة بيراميدز قبل المواجهة الأخيرة بالدوري

عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس ، جلسة خاصة بالفيديو مع اللاعبين لدراسة فريق بيراميدز ، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق

يأتي ذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى للمقاولون قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية خلال الأيام الماضية بعد الخروج من كأس مصر على يد الاتحاد السكندرى، وذلك من أجل التغلب على الإجهاد قبل مواجهة بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب صفحة الخسارة من الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر بهدفين مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس، من أجل الاستعداد للمباراة الأخيرة فى أطول موسم للكرة المصرية، حيث يلتقى فريق المقاولون بمنافسه بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بالجولة 34، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع وما يترتب عليه من المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .