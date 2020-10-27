مش فاهم ليه.. ميدو يعلق على نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى برج العرب

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على قرار نقل نهائي بطولة الأمم الأفريقية لملعب برج العرب بدلا من استاد القاهرة الدولي.

وكتب ميدو عبر صفحته بتويتر قائلا "‏مش قادر أفهم ليه ماتش النهائي بيتلعب في برج العرب واستاد القاهرة موجود وجاهز.. استاد القاهرة هو الملعب التاريخي لمصر والمفروض نحتفي بالحدث بأننا نلعب المباراة على ملعبنا التاريخي..".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة المصري عن استضافة استاد برج العرب بالإسكندرية نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل .

جاء ذلك عقب تلقيهم إخطارا من الجهات الأمنية عقب تأهل النادي الأهلي بصفة رسمية بعدما تخطى عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة لدور نصف نهائي البطولة.

واستقر بيتسو موسيماني علي خطة الايام القليلة المقبلة استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السادس من نوفمبر.

وقرر المدرب الجنوب أفريقي عدم المجازفة بمشاركة أي لاعب من القوام الأساسي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تشهد تلك المباراة مشاركة عربي ومحمد فخري وشادي رضوان بجانب جيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي وعلي لطفي وربما يمنح المدرب موسيماني صالح جمعة بعض الوقت لتجهيزه للمرحلة المقبلة في ظل قناعته بموهبته .

وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة مطولة مع اللاعبين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.

واستأنف الأهلي مرانه بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.