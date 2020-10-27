الزمالك يبدأ استعدادته لملاقاة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الأربعاء على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباراة بيومين.

ثم يدخل في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي مساء يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس في المغرب.