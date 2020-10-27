ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباراة بيومين.
ثم يدخل في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي مساء يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس في المغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يبدأ استعدادته لملاقاة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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