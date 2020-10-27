تشكيل إنتر ميلان أمام شاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا

أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي تشكيل مباراة فريقه أمام شاختار دونيستك الإيطالي ، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين خلال دقائق على ملعب دونياس أرينا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:. حراسة المرمى: هاندانوفيتش خط الدفاع : امبرويزو - حكيمي - باستوني - دي فري خط الوسط : اشلي يونج - باريلا - بروزوفيتش - فيدال خط الهجوم : لوكاكو - مارتينيز ويتصدر فريق شاختار الأوكراني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة من دوري أبطال اوروبا.

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