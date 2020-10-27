تشكيل بايرن ميونخ أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بنجامين بافارد - زوله - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - كريستيان توليسو خط الهجوم: كينجسلي كومان - توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

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