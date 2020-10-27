أبو العلا: نجم الزمالك لا يوجد مثله في الأهلي.. والفوز بخماسية ليس مقياسا

أكد محمد أبو العلا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي أن الفارس الأبيض هو الأقوى فنيا بين الأربعة فرق التي تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في إقصاء الوداد من دور نصف النهائي بعد تغلبه عليه بـ5- 1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي ، كما فاز الزمالك على الرجاء في مباراة الذهاب بمركب محمد الخامس بهدف نظيف بتوقيع أشرف بن شرقي.

وقال أبو العلا في مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر أثير "أون سبورت إف إم": "الزمالك الأقوى فنيا بين الأربعة أندية التي تأهلت إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وفوز الأهلي على الوداد ذهابا وإيابا ليس مقياسا لقوة المارد الأحمر".

وتابع: "فريق الوداد ليس منافسا شرسا مثل الرجاء كما رأينا، من وجهة نظري أرى الزمالك الأقوى فنيًا لأنه فريق متكامل في الوقت الحالي في جميع خطوطه بما يمتلكه من لاعبين".

وأضاف: "الزمالك يمتلك لاعبًا مثل أشرف بن شرقي لا يوجد مثله في الثلاث أندية الأخرى، هذا ليس تقليلا من أحد، ولكن أثقل فريق هو أبناء القلعة البيضاء لأنه متكامل".

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في مباراة إياب نصف النهائي يوم الأحد المقبل الموافق 1 من نوفمبر على ملعب استاد القاهرة الدولي.