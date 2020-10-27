الرياضة

ميدو يهاجم حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي بسبب إصابة الونش

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علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على عدم احتساب حكم مباراة الإسماعيلي والزمالك خطأ لصالح

وكتب ميدو عبر تويتر قائلا "‏الكوره اللي اتصاب فيها الونش البنا ماحسبهاش حتى فاول والكره كانت قدام عينيه..". 

وتأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام الرجاء.

  

ويخوض الزمالك مواجهة الرجاء في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويأتي غياب اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالأمس في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

 

وأكد اللاعب أنه يعاني من رشح بالركبة وأثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بجزع في أربطة الركبة. 

وسيخضع الونش لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الونش أنه يأمل في التواجد في اللقاء المقبل ولكن في حالة عدم جاهزيته سيكون من الصعب المجازفة به. 

وشدد اللاعب على ثقته في قدرات لاعبي الفريق في تحقيق الفوز على الرجاء في القاهرة والتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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