FIFA يكشف عن مركز الأهلي في قائمة الأكثر أهدافا بمونديال الأندية

كشف الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مراكز الأندية الأكثر تهديفًا في العالم ، وجاء النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 هدفا. وجاء الترتيب كالتالي:. 1 - ريال مدريد 31 هدف 2- برشلونة 23 هدف 3- مونتيرو المكسيكي 22 هدف 4- كاشيما 13 هدف 5- هيروشيما 12 هدف 6- الرجاء المغربي 12 هدف 7- باتشوكا 11 هدف 8- الأهلي 11 هدف 9- أوكلاند سيتي 10 أهداف 10- مانشستر يوناتيد 10 أهداف

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