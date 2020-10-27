بعد تراجع الأهلي.. الاتحاد السكندري يفاوض محمد إبراهيم من جديد

دخل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على خط المفاوضات من جديد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة وفقا لتوجيهات حسام حسن المدير الفني للفريق الأول . جاء ذلك لتعويض غياب أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري والمقرر عودته لناديه السابق بنهاية الموسم الحالي. ويأمل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في التعاقد مع بعض الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق للمنافسه على البطولات في الموسم المقبل. ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمده موسمين فى صفقه انتقال حر. ووقع حسام عاشور على عقود الانضمام للاتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري. وينتظر حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري مواجهة نادية السابق "الأهلي "، في أول لقاء يجمع بينهما في قبل نهائي كأس مصر في أواخر نوفمبر المقبل حال تخطى الأهلى نادى أبو قير عقب الانضمام بصفة رسمية لصفوف زعيم الثغر.

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