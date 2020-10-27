بعد تراجع الأهلي.. الاتحاد السكندري يفاوض محمد إبراهيم من جديد

جاء ذلك لتعويض غياب أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري والمقرر عودته لناديه السابق بنهاية الموسم الحالي.
ويأمل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في التعاقد مع بعض الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق للمنافسه على البطولات في الموسم المقبل.
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