إصابة الونش بقطع جزئي في غضروف الركبة

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
و لا يفضل المدافع الدولي الخضوع لعملية جراحية على أن يستمر في إجراء تدريبات تقوية وأضاف المدافع الدولي أنه سيستمر لثلاثة أيام في التأهيل قبل الخضوع لاختبار طبي لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمه .
و في حالة عدم تماثله للشفاء سيخضع لعملية منظار الركبة كحل أخير في حالة عدم قدرته على اللحاق بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في حال تأهل الفريق الأبيض للمباراة النهائية. وأوضح مصدر بالجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيغيب عن مباراة الرجاء المقبلة ولكن في حالة عدم خضوعه لعملية جراحية قد يلحق بالمباراة النهائية للبطولة الأفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الونش بقطع جزئي في غضروف الركبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.