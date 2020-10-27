الرياضة

إصابة الونش بقطع جزئي في غضروف الركبة

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أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

 و لا يفضل المدافع الدولي الخضوع لعملية جراحية على أن يستمر في إجراء تدريبات تقوية وأضاف المدافع الدولي أنه سيستمر لثلاثة أيام في التأهيل قبل الخضوع لاختبار طبي لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمه .  

و في حالة عدم تماثله للشفاء سيخضع لعملية منظار الركبة كحل أخير في حالة عدم قدرته على اللحاق بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في حال تأهل الفريق الأبيض للمباراة النهائية. وأوضح مصدر بالجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيغيب عن مباراة الرجاء المقبلة ولكن في حالة عدم خضوعه لعملية جراحية قد يلحق بالمباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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