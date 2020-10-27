علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، على تواجد رمضان صبحي في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب أمس . وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : " شاهدت جزء من لقاء عمرو اديب مع لاعب بيراميدز ... لم يعجبني التوقيت ولا الهدف ... ولازلت اطالب ادارة بيراميدز بتوضيح انقطاع علاقتي بالنادي ". وتابع : " مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد ... اذا عملت حاجه وانت مقتنع فيها واجه الناس ماتستخدموش اسم تركي آل الشيخ الى الان فيما تقومون به داخل نادي بيراميدز ". وأختتم : " ادعو الاخ سالم الشامسي لحسم الموضوع .. وفي موضوع اخر انا لايقلقني الا التحكيم يوم ٦ نوفمبر واحذر وانصح الاتحاد الافريقي بوضوح لهذا الموضوع ... والتاسعه ان شاء الله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.