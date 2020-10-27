صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. إيجابية مسحة كورونا لـ لاعبي الفريق

تلقى نادي الرجاء المغربي صدمة موجعة قبل أيام من مواجهة نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأكد الصحفي المغربي درار عبد الغفور أن نتيجة مسحة اللاعبين المصابين بفيروس وقال عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدى البلد: " نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للاعبي الرجاء البيضاوي المغربي جاءت بتسجيل حالتين جديدتين، ويتعلق الأمر بكل من عبد الجليل أجبيرة وأحد المستخدمين داخل النادي". وأكد الصحفي المغربي درار عبد الغفور أن نتيجة مسحة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد، جاءت جميعها إيجابية ماعدا ناناح والحداد فقط، مشيرًا إلى وجود إصابتين جدد. وتابع: "تم شفاء أيوب ناناح وإلياس الحداد فقط ، مع إيجابية المسحة لباقي اللاعبين المصابين في فريق الرجاء". يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف ، وأحرز هدف اللقاء الوحيد هو المغربي أشرف بن شرقي .

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