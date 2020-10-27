بعد إعلان القائمة الأولية.. البدرى يثير الجدل بـ ضم رمضان صبحى للمنتخب

أثار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل بعدما اعلن القائمة المبدئية من اللاعبين خارج الأهلي والزمالك الذين تأجل انضمامهم إلى ما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واختار الجهاز الفني للمنتخب المصري مجموعة من اللاعبين للانضمام إلي القائمة المبدئية تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، لحين إعلان القائمة النهائية التي ستمثل الفراعنة في مباراتي توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 من الشهر القادم ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وينتظر الجهاز الفني انتهاء ارتباط الأهلي والزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من الفريقين للإعلان عن القائمة المختارة بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق الذي يبدأ يوم 9 نوفمبر.

وتضم القائمة التي أعلنها البدري اليوم: الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش ) وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن وأحمد أبوالفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).

واثار اسم رمضان صبحي الجدل خاصة بعد انتقاله من الأهلي لصفوف بيراميدز مما افقده عنصر المشاركة و الجاهزية آخر مشاركة لرمضان صبحي كانت بتاريخ 15/12/2019 مع الاهلي ضد حرس الحدود ومن وقتها لم يخض أي مباراة رسمية فكيف يتم ضمه للمنتخب.

ويسعى لابدري لتجهيز رمضان صبحي لنادي بيراميدز بدلا من تجهيز النادي للاعبيه من أجل الانضمام للمنتخب حيث عكس البدري الآية مؤخرا من أجل عيون بيراميدز الذي تولى فيه مسئولية المدير الرياضي بمبلغ مالي كبير عند تأسيسه وكذلك انتقاما من جماهير الأهلي الغاضبة بسبب رحيل رمضان عن النادي.