بارتوميو يقدم استقالته من رئاسة نادي برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فأن بارتوميو قدم استقالته منذ قليل مع باقي أعضاء المجلس.
وجاء ذلك بعدما رفضت حكومة كتالونيا تأجيل اقتراع سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مؤكدة أنه لا توجد أي عوائق قانونية أو صحية تستلزم التأجيل.
وطالب نادي برشلونة حكومة كتالونيا بتأجيل الاقتراع لكن طلبهم قوبل بالرفض من حكومة الإقليم.
وجمعت حملة مناهضة لبارتوميو أكثر من 18 ألف توقيعًا لسحب الثقة منه بعد فشل النادي تحت إدارته، وخاصة الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ وكذلك ملف تجديد عقد ميسي.
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