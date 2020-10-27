تشكيل ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي
خط الوسط: كاسميرو - فالفيردي - توني كروس
خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما
ويتواجد البلجيكي إيدين هازارد على مقاعد بدلاء فريقه ريال مدريد للمرة الأولى هذا الموسم بعد ظهوره في قائمة الميرنجي للمرة الأولى بعد الإصابات التي لحقت به.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد صفر نقطة بعد الخسارة من شاختار 3-2 أول جولة، فيما تعادل مونشجلادباخ مع إنتر 2-2.
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