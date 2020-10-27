صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ميتلاند بدوري أبطال أوروبا

وشهد تشكيل الفريق تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء بجانب تواجد عدد من النجوم الأساسين أيضًا على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:.
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد – جو جوميز – فابينيو – أندرو روبيرتسون.
خط الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون - شيردان شاكيري.
خط الهجوم: دييجو جوتا – ديفوك أوريجي – مينامينو.
ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة ب 3 نقاط بعدما فاز على أياكس الهولندي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري أبطال اوروبا.
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