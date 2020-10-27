صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ميتلاند بدوري أبطال أوروبا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تشكيلة فريقه في مباراة ميتلاند الدنماركي ، والتي ستلعب على ملعب أنفيلد ، في الجولة الثانية من دوري أبطال اوروبا.

وشهد تشكيل الفريق تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء بجانب تواجد عدد من النجوم الأساسين أيضًا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:.