التعادل السلبي يسيطر على مباراة شاختار وميلان بدوري أبطال أوروبا

وشهد الشوط الأول سيطرة في نص الملعب من جانب فريق شاختار صاحب الأرض وتبادل الكرات المستمرة بين اللاعبين ولكن دون خطورة حقيقة من جانب الفريق.
وفي الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول والمباراة شهدت تلقي باستوني لاعب إنتر ميلان الإيطالي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على لاعب شاختار الأوكراني.
ويتصدر فريق شاختار الأوكراني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة من دوري أبطال اوروبا.
ويتصدر فريق شاختار الأوكراني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة من دوري أبطال اوروبا.
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