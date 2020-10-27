التعادل السلبي يسيطر على مباراة شاختار وميلان بدوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة شاختار دونستيك الأوكراني وإنتر ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب دونباس أرينا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول سيطرة في نص الملعب من جانب فريق شاختار صاحب الأرض وتبادل الكرات المستمرة بين اللاعبين ولكن دون خطورة حقيقة من جانب الفريق.

وفي الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول والمباراة شهدت تلقي باستوني لاعب إنتر ميلان الإيطالي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على لاعب شاختار الأوكراني.