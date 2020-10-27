بايرن ميونخ يتقدم على لوكوموتيف موسكو بهدف في دوري الأبطال

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه جروتسكا برأسه في الدقيقة 13، بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من زميله بنجامين بافارد من الجهة اليمنى.

استمرت محاولات لاعبي بايرن ميونخ لإضافة الهدف الثاني لكنهم لم يوفقوا في ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.