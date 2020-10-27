هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه جروتسكا برأسه في الدقيقة 13، بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من زميله بنجامين بافارد من الجهة اليمنى.
استمرت محاولات لاعبي بايرن ميونخ لإضافة الهدف الثاني لكنهم لم يوفقوا في ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.
وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنجامين بافارد - زوله - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - كريستيان توليسو
خط الهجوم: كينجسلي كومان - توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن ميونخ يتقدم على لوكوموتيف موسكو بهدف في دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.