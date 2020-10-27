الرياضة

بايرن ميونخ يتقدم على لوكوموتيف موسكو بهدف في دوري الأبطال

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تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه جروتسكا برأسه في الدقيقة 13، بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من زميله بنجامين بافارد من الجهة اليمنى.

استمرت محاولات لاعبي بايرن ميونخ لإضافة الهدف الثاني لكنهم لم يوفقوا في ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير 

خط الدفاع: بنجامين بافارد - زوله - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: يوسوا كيميتش - ليون جروتسكا - كريستيان توليسو

خط الهجوم: كينجسلي كومان - توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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