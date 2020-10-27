رسميا.. بارتوميو يحقق أمنية مشجعي البارسا ويستقيل من رئاسة برشلونة

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته من رئاسة نادي برشلونة الإسباني وباقي أعضاء المجلس.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحفي تم تنظيمه أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع زملائه، منتقدًا الحكومة الكتالونية التي أجبرتهم على إقامة التصويت على بقائهم في تلك الفترة.

وجاء ذلك بعدما رفضت حكومة كتالونيا تأجيل اقتراع سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مؤكدة أنه لا توجد أي عوائق قانونية أو صحية تستلزم التأجيل.

وطالب نادي برشلونة حكومة كتالونيا بتأجيل الاقتراع لكن طلبهم قوبل بالرفض من حكومة الإقليم.

وجمعت حملة مناهضة لبارتوميو أكثر من 18 ألف توقيعًا لسحب الثقة منه بعد فشل النادي تحت إدارته، وخاصة الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ وكذلك ملف تجديد عقد ميسي.