إنتر ميلان يتعادل سلبيا أمام شاختار فى دوري أبطال أوروبا

على ملعب دونباس أرينا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب فريق شاختار صاحب الأرض وتبادل الكرات المستمرة بين اللاعبين ولكن دون خطورة حقيقة وشهدت الدقيقة 32 تلقي باستوني لاعب إنتر ميلان الإيطالي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على لاعب شاختار الأوكراني. انتهت مباراة شاختار دونستيك الأوكراني وإنتر ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي وشهد الشوط الثاني ضغطا قويا من جانب الفريق الإيطالي وحصل التشيلي أرتو فيدال على بطاقة صفراء في الدقيقة 64 من عمر المباراة. وبهذا التعادل مازال شاختار الأوكرانية يتصد در المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد نقطتين ، في إنتظار مباراة ريال مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ

وبهذا التعادل مازال شاختار الأوكرانية يتصد در المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط ، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد نقطتين ، في إنتظار مباراة ريال مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ

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