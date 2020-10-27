يرفض العودة للتدريبات.. العميد يقترب من اتخاذ قرار رحيل لاعب الاتحاد السكندري

أصبح نور السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على أعتاب الرحيل عن قلعة زعيم الثغر بعدما رفض العودة للتدريبات الجماعية منذ رحيل طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق .

وكان طلعت يوسف المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري قررإيقاف نور السيد إلي نهاية الموسم بسبب اجتماعه مع عدد من اللاعبين دون الحصول على موافقة الجهاز الفني قبل مواجهو النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الـ ٢٤ .

وعقب تولي الجهاز الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن حرص إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد على مخاطبة اللاعب هاتفيا من أجل الانتظام في التدريبات ليرفض العودة من جديد .