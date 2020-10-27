رسميا.. غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة بسبب كورونا

أثبت المسحة الثالثة التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، استمرار إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.
وأصيب رونالدو بفيروس كورونا المستجد مطلع شهر أكتوبر الحالي، أثناء فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال.
وبحسب القناة الرابعة التليفزيونية البرتغالية فأن المسحة التي خضع لها رونالدو اليوم جاءت إيجابية، ليتأكد غيابه عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وقال بيرلو مدرب يوفنتوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"رونالدو سيخضع لمسحة طبية اليوم، وعلى إثرها سيتحدد مصيره من المشاركة أمام برشلونة."
ويواجه يوفنتوس نظيره برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أوروبا غدًا الأربعاء.
ويواجه نادي يوفنتوس نظيره برشلونة غدًا الأربعاء في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وغاب رونالدو عن يوفنتوس في مباراته الأولى في دور المجموعات أمام دينامو كييف الأسبوع الماضي.
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