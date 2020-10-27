الأهلي فى ورطة .. استياء فى القلعة الحمراء بسبب قرار اتحاد اليد باستئناف الدوري بالقائمة القديمة

أثار قرار الاتحاد المصري لكرة اليد باستئناف المتبقي من الموسم الماضي بالقائمة القديمة الغضب داخل جدران النادي الأهلي بسبب غياب عناصر الفريق الأساسية عن مباريات ختام الموسم الماضي . ويأتي قرار اتحاد اليد منصفا للزمالك علي الأهلي حيث سيلعب الأبيض المباريات المتبقية بقوامه الأساسي ولن يغيب عنه سوى لاعبين فقط هما كريم ايمن و دونجل مما يمنحه افضلية كبيرة علي الأهلي . وبهذا القرار يفقد الأهلي 6 لاعبين دفعة واحدة من قوامه الاساسي حيث سيلعب المبارايات المتبقية بدون التونسي أسامة الجزيري و عمر ياسين وأحمد هشام "سيسا" و محمود نعمان و محسن رمضان وعمر سامي كما سيعاني الأهلي من غياب العديد من اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الماضية ويرى الأهلي أن فتح الانتقالات و باب القيد قبل انتهاء الموسم خطا من اتحاد اليد وهو من وضع المارد الأخمر فى هذه الورطة حيث يتبقى آخر جولتين فقط من دوري الموسم الماضي، ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين لحصد اللقب، أما الأهلي فيحتاج الفوز في المباراتين لخوض مباراة فاصلة.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن استئناف أخر جولتين من دوري موسم 2019 - 2020 يومي 12 و13 نوفمبر دون الإعلان عن موقف القائمة وقتها.

وكشف الاتحاد المصري عن تلقيه شكاوى من بعض الأندية بخصوص القائمة، وتعامل بموضوعية وحرص على استفتاء الاتحاد الدولي لتأمين القرار وخروجه بشكل قانوني.

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