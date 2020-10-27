أبطال أوروبا .. سترلينج يقود هجوم مانشستر سيتي أمام مارسيليا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، تشكيلة فريقه أمام نادي مارسيليا الفرنسي ، في المباراة التي ستبدأ خلال دقائق على ملعب الإتحاد ، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا. وجاء التشكيل كالتالي:. حراسة المرمى : إيديرسون مورايش خط الدفاع : كايل ووكر -روبين دياز – إيريك جارسيا – زينشينكو خط الوسط: رودري – جوندوجان – كيفن دي بروين خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – فودين – فيران توريس وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من : ستيفنز – كارسون – ستونز – بيرناردو سيلفا – كانسيلو- بالمر – بيرنابي – ديلاب – رياض محرز – نميشا.

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