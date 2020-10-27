لأول مرة .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز ويحذر الكاف

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعدة رسائل لمجلس إدارة نادي بيراميدز تعليقًا على ظهور رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق إعلاميًا، بالأمس على قناة إم بي سي مصر.

وأثارت تصريحات رمضان صبحي جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي التي تحدث فيها عن أسباب رحيله من الأهلي وانضمامه لصفوف بيراميدز.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "شاهدت جزءا من لقاء عمرو أديب مع لاعب بيراميدز... لم يعجبني التوقيت ولا الهدف".

وأضاف: "ما زلت أطالب ادارة بيراميدز بتوضيح انقطاع علاقتي بالنادي، وليس صحيحًا ما يفعله ممدوح عيد (المدير التنفيذي لبيراميدز)، فإذا فعلت شيئأ وأنت مقتنع به واجه الناس ولا تستخدموا اسم تركي آل الشيخ فيما تقومون به داخل بيراميدز وأدعو الأخ سالم الشامسي (مالك النادي) لحسم الموضوع)".

واختتم: "في موضوع آخر.. أنا لا يقلقني إلا التحكيم يوم ٦ نوفمبر وأحذر وأنصح الاتحاد الإفريقي بوضوح لهذا الموضوع ... والتاسعة إن شاء الله".

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.