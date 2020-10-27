مدرب منتخب النسائية: باب الفراعنة مفتوح للجميع.. صور

حرص أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية على عقد جلسة مع لاعبات مركز شباب الاميرية وفريق المعادي واليخت عقب مباراتهما في ختام مباريات الدوري العام للموسم الكروي 2020/2019.

وتحدث احمد رمضان مع لاعبات الفريقين حول أهمية الفترة الحالية في عمر الكرة النسائية وخاصة مع عودة المنتخب الوطني الاول للسيدات بعد تجميد 4 سنوات ونصف مشيرا الي مجهودات الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية نحو تطوير اللعبة والاهتمام باللاعبات في الأندية من أجل هدف أسمى وهو اسم منتخب مصر الذي يعد شرف لاي لاعبة.

وقد استمع المدير الفنى للمنتخب الوطني للسيدات الى اسئلة واقتراحات اللاعبات بصدر رحب مؤكدًا ان الفترة المقبلة ستشهد تطور حقيقيًا على صعيد المنتخبات الوطنية واندية الكرة النسائية. واكد أحمد رمضان للاعبات الفريقان على توصيل رسالتهن الى المسؤلون للعمل على تطوير اللعبة على الاصعدة المختلفة بما يتماشي مع خطة الاتحادين الدولي والافريقي.

وطلب من لاعبات الفريقان ضرورة الالتزام بتعليمات الاجهزة الفنية و الطبية حتى تجمع المنتخب الاول المقرر له مطلع الشهر المقبل. واضاف أحمد رمضان ان باب المنتخب مفتوح امام الجميع وفي اي توقيت خاصة ان سيتكونا منتخبان في ان واحد وذلك فرصة للجميع من أجل إثبات ذاته وتمثيل مصر.