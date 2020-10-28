سيد معوض: قائمة المنتخب النهائية 26 لاعباً.. وضم مدافع الزمالك لها

أكد سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للفراعنة ستضم 26 لاعبًا فقط؛ للدخول فى معسكر لمواجهة توجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال سيد معوض في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار:"القائمة الحالية لمنتخب مصر مُجرد قائمة مبدئية بها 14 لاعبًا غير لاعبي الأهلي والزمالك والمحترفين بالتالي من المُمكن أن يزيد أو يخرج منها أحد، القائمة النهائية ستكون 26 لاعبا فقط ، القائمة النهائية للمنتخب في مواجهتي توجو، سيتم الإعلان عنها يوم 8 نوفمبر، والمعسكر سيبدأ يوم 9".

وتطرق سيد معوض للحديث عن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك:" مدافع رائع واللاعب تطور كثيرا في بعض المباريات كان يندفع بقوة ولكنه تطور بشكل كبير وأصبح يتعامل مع كل المواقف بشكل رائع، ورغم أنه لم يكن معنا بقائمة منتخب مصر في الأوقات السابقة؛ لكنه سينضَّم بكل تأكيد لأنه يستحق ذلك".